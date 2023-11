Salario minimo: ostruzionismo Pd in commissione, iscritti tutti i 69 deputati dem**

Novembre 21, 2023

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – Ostruzionismo Pd in commissione Lavoro alla Camera. Tutti i 69 deputati dem si sono iscritti a parlare nella discussione in corso sul complesso degli emendamenti. In apertura di seduta il Pd aveva chiesto il ritiro dell’emendamento Rizzetto sul salario minimo che trasforma “la legge delle opposizioni su salario minimo – attacca il capogruppo dem in commissione, Arturo Scotto- in una delega al Governo. La maggioranza si confronti con noi sul merito delle proposte anziché mettere tutto nelle mani dell’esecutivo”.