Salario minimo: Paglia (Avs), ‘società vigilanza privata commissariata per caporalato’

Agosto 31, 2023

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Alla società di vigilanza privata Cosmopol si lavorava per 12 ore al giorno, senza riposo anche per 15 giorni di fila, fra umiliazioni e minacce. E questo succede, quando il salario è di 5 euro all’ora e quello è l’unico modo di mettere insieme 1200 euro al mese”. Lo afferma il responsabile nazionale economia di Sinistra italiana, Giovanni Paglia, dopo il commissariamento dell’azienda da parte della procura di Milano per caporalato.

“Ora è intervenuta la magistratura – prosegue l’esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra – ma se ci fosse stato il salario minimo non sarebbe stato necessario”. “Se ora il governo non agisce è lecito pensare che voglia essere complice di delinquenti come questi. Noi continueremo con ancora più determinazione la raccolta delle firme nelle piazze italiane”, conclude Paglia.