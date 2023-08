Salario minimo: Paita (Iv), ‘Renzi parla di Meloni e Salvini, Calenda parla di Renzi’

Agosto 24, 2023

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Ogni mattina Renzi si sveglia e parla di Meloni e Salvini oppure di Conte e Schlein. Ogni mattina Calenda si sveglia e parla di Renzi. Tu chiamale se vuoi, ossessioni! Oggi, per esempio, Calenda dice che Renzi era favorevole ad alzare i salari nel 2018. Lo siamo anche adesso. Solo che la proposta di legge Conte Calenda alza le tasse al ceto medio, come dimostra l’articolo 7. Scrivere un tweet populista come quelli di Calenda è facile, scrivere una legge più difficile”. Lo scrive su Twitter la coordinatrice nazionale di Italia Viva Raffaella Paita.