Salario minimo: Pd chiede audizione Brunetta prima del 17 ottobre’**

Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “Nel corso dell’ufficio di presidenza ho chiesto che Brunetta venga in audizione in commissione prima del 17 ottobre. Prima quindi che venga presentato il suo report al governo e prima che si vada in aula con il salario minimo”. Così Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro, interpellato dall’Adnkronos.

“Siccome il salario minimo è un’iniziativa parlamentare, ci sembra giusto che il Parlamento venga informato su quanto si sta facendo. Visto il rispetto che Brunetta ha sempre avuto per il Parlamento, siamo certi che saprà cogliere questa nostra richiesta”.