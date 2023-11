Salario minimo: Pd, ‘legge opposizioni trasformata in delega governo, colpo di mano’**

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov (Adnkronos) – “E’ un colpo di mano. Si trasforma una legge delle opposizioni in una delega al Governo. Dove di salario minimo non c’è traccia e si apre pericolosamente al principio delle gabbie salariali. La nostra opposizione sarà durissima. Ancora una volta il Parlamento verrà mortificato e ridotto a un soprammobile”. Lo dice il capogruppo del Pd in commissione Lavoro della Camera Arturo Scotto dopo il deposito in commissione dell’emendamento di maggioranza sul salario minimo.