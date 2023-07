Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – Il Pd sta presidiando la commissione Lavoro della Camera, aggiornata a stasera dal presidente Walter Rizzetto invece di riunirsi domani, come era stato stabilito in precedenza. “No ai blitz notturni”, scandisce il capogruppo dem in commissione, Arturo Scotto. Ai lavori partecipano la segretaria Elly Schlein e numerosi deputati tanto che si sono dovuti aggiungere posti a sedere.