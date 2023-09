Settembre 11, 2023

Roma, 11 set (Adnkronos) – “Bene il salario minimo se non provoca l’aumento di tasse nel ceto medio. Io ho una proposta diversa: se c’è la possibilità di fare il salario minimo, evviva, purchè non sia come scrive Conte, non sia a carico della fiscalità generale. La mia proposta è dare ai lavoratori gli utili detassati dell’azienda”. Lo ha detto Matteo Renzi al pomeriggio di RadioUno.