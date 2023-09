Settembre 2, 2023

Roma, 2 set (Adnkronos) – “Il Cnel è l’ente più inutile della democrazia occidentale. Io ci sto a discutere di emendamenti ma lo faccio in Parlamento. Il salario minimo alla Brunetta è una presa in giro per gli italiani”. Lo ha detto Matteo Renzi alla festa di Iv di Firenze.