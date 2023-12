Salario minimo: Ricci, ‘Meloni ha preso in giro milioni di lavoratori’

Dicembre 6, 2023

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Sul salario minimo la Meloni fa il solito giochino: è sempre colpa degli altri, di chi c’era prima. La nostra proposta è semplice: lavorare sotto i 9 euro l’ora non è dignitoso. Ci sta o no? Intanto ha fatto passare mesi, perso tempo, preso in giro milioni di lavoratori”. Così Matteo Ricci su twitter.