Luglio 14, 2023

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Un’altra puntata della destra contro chi non ce la fa: sopprimere la proposta su salario minimo è pura ideologia, un no per partito preso. Una scelta politica che affossa i diritti dei lavoratori meno tutelati”. Così su Twitter Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Partito democratico.