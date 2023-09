Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Azione insieme alle altre opposizioni. ha ottenuto la calendarizzazione della legge sul salario minimo per il prossimo mese di ottobre. Basta rinvii, il governo non si tiri indietro, è urgente trovare risposte per quei milioni di cittadini che pur lavorando vivono in condizioni di povertà”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei deputati.