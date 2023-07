Salario minimo: Richetti (Az), ‘norma di buon senso, Meloni apra a confronto’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Abbiamo depositato alla Camera la proposta di legge condivisa con le altre opposizioni sul salario minimo, il governo accetti di confrontarsi nel merito. Discutiamone senza veti e pregiudizi”. Lo ha detto Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera.

Il presidente di Azione, uno dei firmatari della proposta, ha aggiunto che “non è una battaglia di parte, è una norma di assoluto buonsenso, che risponde ai bisogni reali di oltre tre milioni di lavoratori poveri, soprattutto donne e giovani, che sono anche quelli colpiti più duramente dall’inflazione. In altri Paesi europei, penso a Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, il salario minimo c’è già, e in alcuni casi si sta anche discutendo di come rafforzarlo. La nostra norma non vuole scavalcare la contrattazione collettiva, punta piuttosto a garantire un salario dignitoso a quelle lavoratrici e a quei lavoratori che non sono coperti dalla contrattazione”. “Abbiamo dato un segnale concreto – ha concluso Richetti – il governo non dica di no a prescindere”.