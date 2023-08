Salario minimo: Richetti, ‘in Germania ha aiutato ad aumento paghe, basta con stagione opinioni’

Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “‘Il paradosso è che il salario minimo potrebbe rischiare di diventare un parametro sostitutivo e non aggiuntivo, con il risultato di peggiorare – per paradosso – il salario di molti più lavoratori di quelli che ai quali lo migliorerebbe’. Questo è quanto ha sostenuto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non solo in uno dei suoi appuntamenti, L’agenda di Giorgia, ma anche all’incontro che ha tenuto l’11 agosto con le opposizioni che hanno proposto l’introduzione del salario minimo. Cioè la tesi della presidente del Consiglio è: ‘Il salario minimo spingerà verso il basso tutti gli altri salari che si adegueranno, appunto, al minimo salariale'”. Così in un video su X (ex Twitter) Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera.

“Sta accadendo questo nei Paesi che hanno introdotto il salario minimo? – si chiede l’ex presidente di Azione -. Oggi il Financial Times, ripreso dal Sole 24 ore, si incarica di dire esattamente il contrario. ‘Germania, salari aumentano a ritmo record nel secondo trimestre’. E quali sono le ragioni di questo aumento dei salari in Germania? Secondo l’ufficio statistico federale, i livelli salariali sono stati spinti dagli aumenti del salario e dai bonus concessi da molte aziende per attutire l’impatto dell’inflazione”. “Ecco, io direi che possiamo chiudere la stagione delle opinioni, quella in cui uno dice una cosa e il suo contrario. Il salario minimo aiuta i lavoratori e aiuta soprattutto i lavoratori che oggi sono sottopagati. Per cui alla ripresa dei lavori parlamentari fine con la discussione fine a sé stessa e introduciamo il salario minimo che serve ai lavoratori più fragili”, conclude Richetti.