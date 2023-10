Salario minimo: Richetti, ‘maggioranza fugge, non si assume responsabilità di dire no’**

Ottobre 18, 2023

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Non è solo un problema di fuga. E’ un’operazione di depistaggio delle responsabilità perchè la maggioranza non vuole prendersi la responsabilità di dire che non vuole il salario minimo e non si prende la responsabilità perchè sa che i cittadini vogliono il salario minimo”. Così il capogruppo di Azione-Iv, Matteo Richetti, in aula alla Camera sulla richiesta di rinvio del salario minimo in commissione da parte della maggioranza.

“Torniamo in commissione a fare che? La legge sulla contrattazione non manca in Italia. Facciamo una legge sulla rappresentanza quando il Cnel ha spaccato la rappresentanza. Qui c’è un problema di sostanza democratica: questo è il Parlamento e l’opposizione ha diritto ad avere dei punti di discussione e di votazione e la maggioranza ha tutto il diritto di bocciare le proposte di opposizione ma non di impedire il voto”.