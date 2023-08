Salario minimo: Richetti, ‘maggioranza sbaglia, rinvio lo pagano lavoratori fragili’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “La vostra richiesta di rinviare l’analisi della proposta sul salario minimo, come avete fatto con il Mes, con il voto ai fuorisede, la proponete direttamente a quel 20% di lavoratori più fragili, a quelle famiglie che subiscono un’inflazione reale quasi pari al 20%, a quei ragazzi che firmeranno contratti per 5 o 6 euro l’ora: dire loro che se ne parlerà più avanti senza specificare in che termini significa commettere un grande errore”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei deputati durante le dichiarazioni di voto sulla sospensiva al salario minimo.