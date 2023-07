Luglio 10, 2023

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Il Paese chiede il salario minimo e chi ha il potere di intervenire non vede, non sente, non parla. Restiamo in attesa”. Così Matteo Richetti di Azione su Twitter, postando una card in cui si legge che il 75% degli italiani è favorevole al salario minimo e quindi Giorgia Meloni con scritto: ‘Non vedo, non sento, non parlo’.