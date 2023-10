Salario minimo: Rizzetto (Fdi), ‘opposizione abbandona lavori per avere post sui social’

Ottobre 18, 2023

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione, probabilmente per loro inizia la settimana corta, ma non è quella che intende il segretario Schlein. La calendarizzazione o ri-calendarizzazione dei provvedimenti avviene in ufficio di presidenza e questo vale anche per la pdl sul salario minimo, ufficio di presidenza che ancora doveva avere inizio. La protesta è iniziata invece durante l’esame di un parere, quindi a lavori in corso della Commissione. Ancora una volta ci troviamo di fronte a una opposizione che non guarda al merito, ma è solo attenta a come scrivere i post sui social. Sono ancora una volta stati smascherati. Inizieremo, infatti, a stretto giro con la richiesta di una audizione del Cnel che verrà ad illustrare ancora il contenuto del loro documento”. Così Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro per Fratelli d’Italia alla Camera.