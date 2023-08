Salario minimo: Rosato (Iv), ‘politica scontro non metterà in tasca un euro agli italiani’

Agosto 13, 2023

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “È chiaro che in questo Paese esiste un problema gigantesco che sono i salari bassi, e mettere tutti intorno a un tavolo per provare a trovare una soluzione è stata una scelta intelligente. Giorgia Meloni ha fatto bene a convocare le opposizioni”. Così nella sua newsletter il deputato di Azione – Italia Viva Ettore Rosato, che poi continua: “La politica di scontrarsi sulle non soluzioni non metterà in tasca un euro agli italiani. Meloni ha chiesto 60 giorni per fare delle proposte, nell’altra legislatura sono passati 60 mesi senza fare una legge sul salario minimo, io questi 60 giorni li considero ragionevoli”.

Per il deputato di Iv, “ci vuole un mix di provvedimenti, a cominciare dall’abbassare il costo del lavoro, dall’aiutare la competitività delle nostre aziende, dal coinvolgere fino in fondo nella contrattazione le parti sociali: non è solo questione di definire un importo minimo orario; serve, e penso debbano farlo le parti sociali, ma non basta. Però almeno iniziamo”. “Chi ha a cuore la necessità di trovare soluzioni a quel tavolo deve starci con spirito costruttivo e senza ideologia”, conclude Rosato.