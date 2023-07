Salario minimo: Ruffino (Az), ‘bene Meloni, ora convinca sua maggioranza’

Luglio 22, 2023

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Se la presidente Meloni conferma le indiscrezioni di stampa, sul salario minimo si può aprire un sereno e costruttivo confronto fra maggioranza e opposizione, come avviene in ogni democrazia matura. Si tratta di sminare il campo, in tutti gli schieramenti, dalle trappole e dalle insidie che saranno messe dai cultori della contrapposizione ideologica, da coloro che dicono ‘mai con la sinistra’ o ‘mai con la destra’. Una volta tanto si può provare a essere ‘insieme per l’Italia’. Certo, Meloni dovrà convincere Tajani che non finiremo in Unione Sovietica e il suo ministro Musumeci che non si tratta di assistenzialismo. Lei ha la forza per farlo. E deve riuscire nell’impresa se non vuole ritrovarsi indebolita dai diktat”. Lo ha dichiarato Daniela Ruffino, deputata di Azione.