Salario minimo: Ruotolo (Pd), ‘governo punta su precarietà e sfruttamento lavoratori’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Non vogliono contrastare la povertà e non vogliono battersi contro lo schiavismo, contro i pochi euro l’ora che si pagano in tanti lavori”. Lo sostiene Sandro Ruotolo della segreteria del Partito democratico. “È questa la verità: il governo di destra punta tutto sulla precarietà e lo sfruttamento dei lavoratori. Rinviano la discussione del salario minimo alla ripresa di settembre mentre noi saremo nelle piazze in questa estate militante a sostenere la battaglia contro la povertà”, conclude Ruotolo.