Salario minimo: Sarracino (Pd), ‘destra ancora contro deboli’

Luglio 14, 2023

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “La destra continua a prendersela con i più deboli. Ancora una volta manifestano la propria contrarietà al salario minimo senza neanche motivarne le ragioni, parlando di totem e propaganda, nascondendo sotto il tappeto la condizione di tanti italiani. Per il Pd, chi lavora non può vivere in condizioni di povertà e sotto una certa soglia non si tratta di lavoro, ma di sfruttamento. Bloccare questa proposta significa ignorare le difficoltà e alcune volte la disperazione di oltre tre milioni di italiani a cui andrebbero garantiti più diritti e salari più alti”. Così Marco Sarracino, deputato e membro della segreteria nazionale del Partito democratico.