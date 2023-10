Salario minimo: Sarracino (Pd), ‘destra lo affossa, torto a milioni lavoratori poveri’

Ottobre 18, 2023

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “La destra di Giorgia Meloni ha di fatto affossato la nostra proposta per un salario minimo di 9 euro l’ora rimandando il testo in commissione. Dicono che occorrono ulteriori approfondimenti ma la verità è che sono contrari. Mentre i salari degli italiani sono erosi dall’inflazione, perdono altro tempo pensando di fare un torto alle opposizioni. In realtà lo stanno facendo ad oltre 3 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri!”. Lo scrive sui social il deputato e membro della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.