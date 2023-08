Salario minimo: Schifone (Fdi), ‘Pd si agita, ma poi lascia firmare Sbirulino e Ape Maia’

Agosto 17, 2023

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Le opposizioni vivono uno psicodramma: il tanto sbandierato successo della petizione è una fake news. Chiedono agli italiani in buona fede di firmare per il salario minimo, ma il sistema di raccolta delle firme non verifica nulla; tanto che, come scrive e accerta il quotidiano ‘Libero’ questa mattina, tra i firmatari risultano anche Stalin, Sbirulino e l’Ape Maia. Per non parlare della proposta di legge che abbiamo smontato pezzo per pezzo: dall’esclusione dall’ambito di applicazione del lavoro domestico, alla improbabile richiesta di coperture al governo per finanziare i benefici da accordare alle imprese; fino alla più grave ‘dimenticanza’: si scrive salario minimo ‘subito’ e si legge 15 novembre 2024, quando cioè la proposta di legge delle sinistre avrà effettività”. Lo ha detto Marta Schifone, deputata e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro.

“Dunque l’agitarsi di Scotto – ha continuato – per quanto sostenuto in un’intervista del capogruppo di Fratelli d’Italia Foti al Corriere della Sera è la conferma che la stessa ha colpito nel segno e che la operazione verità messa in campo dal presidente Meloni ha stanato gli slogan demagogici delle sinistre”.

“Noi andiamo avanti con il consenso dei cittadini, loro con quelli dell’Ape Maia: da Totò truffa ‘62 a Pd truffa 2023 è un attimo”, ha concluso Schifone.