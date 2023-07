Salario minimo: Schlein a maggioranza, ‘con che faccia lo spazzate via?’

Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Alla maggioranza sta bene così com’è la situazione? E con che faccia di rivolgerete a quelle famiglie”, ai 3 milioni e mezzo di lavoratori poveri, dopo aver approvato il vostro emendamento soppressivo?”. Così Elly Schlein in commissione Lavoro alla Camera.

“Noi vi chiediamo di ritirare qull’emendamento e di affrontate nel merito questa questione. Vi chiediamo di guardare in faccia la realtà. L’Italia è l’unico Paese europeo in cui i salari non solo non aumentati ma diminuiti di 3 punti percentuali. Non merita questa questione di essere affrontata insieme? Non si spazza via con un emendamento soppressivo”.