Salario minimo: Schlein a Meloni, ‘specchietto per allodole? Lo dica a chi ha paga da fame’**

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Signora presidente c’e’ un dramma di questo paese di cui non ci sentiamo parlare mai. La precarietà e il lavoro povero. Lei qualche tempo fa ha definito il salario minimo uno specchietto per le allodole: vada a dirlo a chi ha una paga da fame. Il Pd ha presentato una proposta come altre forze politiche, ma le avete respinte tutte. Le chiedo di approvare subito un salario minimo e un congedo paritario”. Così Elly Schlein presentando l’interrogazione del Pd sul salario minimo al premier time con Giorgia Meloni.