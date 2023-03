Marzo 15, 2023

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Sul piano sociale la vostra azione si definisce con tre parole: incapacità, approssimazione e insensibilità. Ma la vostra propaganda sta sfumando e verrete giudicati per quello che fate e non per le facili promesse alimentate per anni che sono già smentite dal suo governo”. Così Elly Schlein nella replica a Giorgia Meloni nel premier time alla Camera