Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Il salario minimo c’è in tutti i paesi europei. Manca in 4 o 5 paesi, ho controllato. Non è roba da Unione sovietica, mi pare abbia detto così il ministro Tajani. E’ una questione europea”. Così Elly Schlein in commissione Lavoro alla Camera.