Salario minimo: Schlein, ‘affossandolo dite che vi va bene che ci sia lavoro povero’**

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Gli stipendi e i salari non sono aumentati e la vostra scelta di affossare il salario minimo vuol dire che vi sta bene che ci sia lavoro povero. Non avete letto le sentenze compresa quella storica della Cassazione che dice che non basta la contrattazione collettiva a garantire salari dignitosi. Dei nuovi 441 nuovo contratti, solo 25 sono stati sottoscritti da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”. Così Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera sul salario minimo.