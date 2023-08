Salario minimo: Schlein, ‘governo non ha idee chiare né proposte’

Agosto 11, 2023

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “Innanzitutto possiamo dire che la battaglia fatta dalle opposizioni unite sul tema del lavoro povero ha prodotto un fatto politico, ha fermato la maggioranza che voleva inizialmente votare un emendamento soppressivo su questa proposta, ovvero questo incontro di oggi”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, uscendo dall’incontro con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul salario minimo.

“Abbiamo registrato che il governo non ha una sua proposta – ha continuato la leader dem -. Non ha le idee chiare sul salario minimo. Non ci sottrarremo, ma ci aspettiamo delle proposte, delle novità, mentre il governo è rimasto sulle sue posizioni”.