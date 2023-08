Agosto 23, 2023

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Sono molto felice che in pochi giorni a cavallo di Ferragosto abbiamo raccolto più di 300mila firme sul salario minimo” mentre “dal governo anche in queste settimane arrivano assurdità: stanno prendendo tempo perché non vogliono approvare il salario minimo e invece noi dobbiamo continuare ad insistere con tutte le altre opposizioni”. Così Elly Schlein alla festa dell’Unità di Reggio Emilia.