Agosto 13, 2023

Milano, 13 ago. (Adnkronos) – ”il Cnel non è la Terza Camera, rivedo Meloni solo se ha proposte serie”. Così Elly Schlein segretara del Pd sul salario minimo in un’intervista a **Repubblica** ”Per ora nessuno ci ha invitato -dice- il Cnel è un’istituzione prestigiosa ma non può essere né la Terza Camera, né un governo ombra. Noi saremo sempre disponibili al confronto nel merito, ma non arretriamo di un centimetro sui pilastri della nostra proposta”.