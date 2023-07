Salario minimo: Schlein, ‘lavoro va pagato dignitosamente’

Luglio 1, 2023

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “La ministra del Lavoro dice che non serve una legge sul salario minimo. A lei e al Governo vorrei ricordare che ci sono tre milioni di lavoratrici e lavoratori poveri in Italia e che questo Governo non può non capire che sotto una certa soglia non si può parlare di lavoro ma è sfruttamento. La proposta delle opposizioni rafforza la contrattazione collettiva perché fa valere per tutti i lavoratori di un settore la retribuzione complessiva prevista dal contratto comparativamente più rappresentativo. E fissa anche una soglia di 9 euro l’ora, sotto la quale non si può scendere nemmeno nella contrattazione. Questo per garantire una giusta retribuzione anche dove la contrattazione non c’è o dove è fatta da contratti pirata. Il lavoro va pagato dignitosamente da chi lo usa”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Il fisco -aggiunge- va riscritto per dare equità al prelievo riducendo in modo strutturale il peso sul lavoro dipendente e non attraverso la gentile concessione di agevolazioni o decontribuzioni temporanee e categoriali”.