Salario minimo: Schlein, ‘maggioranza calpesta Parlamento, abuso di potere sulle minoranze’

Dicembre 5, 2023

Roma, 5 dic (Adnkronos) – “Non nel nostro nome”. Lo ha detto Elly Schlein annunciando alla Camera il ritiro della firma del Pd al provvedimento sul salario minimo. “Affossate una proposta giusta per l’Italia, calpestate le prerogative del Parlamento e delle opposizioni”, ha aggiunto la segretaria del Pd.

“Governare non significa umiliare le prerogative dell’opposizione, non è un diritto di cui disponete liberamente. La Costituzione non vi autorizza ad abusi di potere sulle minoranze”, ha detto Schlein.