Ottobre 18, 2023

Roma, 18 ott (Adnkronos) – La proposta sul salario minimo ha visto “la Meloni buttare la palla in tribuna per l’imbarazzo di dire no a una legge apprezzata anche da un pezzo dell’elettorato che ha votato per voi”. Lo ha detto Elly Schlein in aula alla Camera.