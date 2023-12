Salario minimo: Schlein, ‘Meloni offende sindacati e non trova soluzioni’

Dicembre 6, 2023

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “È ancora più offensivo l’argomento usato oggi di Giorgia Meloni quando dice che Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto contratti a 5 euro l’ora. Le istituzioni quando c’è un problema lavorano per risolverlo, non per fotografarlo. E poi è la dimostrazione che la contrattazione collettiva non basta. Non c’è parità di condizioni tra chi il lavoro lo può offrire e chi ne ha bisogno per mangiare”. Così Elly Schlein parlando con i cronisti alla Camera.