Salario minimo: Schlein, ‘pronti a discutere ma su nostro testo’

Luglio 27, 2023

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Il Pd ha capovolto l’agenda politica e portato finalmente la destra a parlare di lavoro”. Così la segretaria dem, Elly Schlein, in un colloquio con La Stampa a proposito del salario minimo.

“Il 16 marzo scorso, in aula, alla presidente del Consiglio ho chiesto il salario minimo, una misura a favore di 3,5 milioni di lavoratori. Ho ricevuto una risposta negativa, la premier mi ha detto che il governo non era convinto che la soluzione fosse giusta. Sono contenta – aggiunge – che la mobilitazione che il Pd ha portato avanti con le altre opposizioni, fuori e dentro il Parlamento, abbia fatto cambiare idea alla destra di Giorgia Meloni e abbia convinto la premier, ma segnali concreti di apertura non ne abbiamo visti”.

“Volevano rinviare sine die questo argomento, ma alla fine la determinazione di un’opposizione combattiva ha ottenuto un primo risultato. Quando riusciamo a unire le nostre battaglie si temi comuni siamo più efficaci. Siamo pronti a discutere, ma sul nostro testo. Non si può aspettare, non indietreggeremo di un millimetro”.