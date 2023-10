Ottobre 18, 2023

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Divisioni nella maggioranza? Il presidente della commissione Lavoro è un deputato che in passato aveva presentato proposte sul salario minimo. E’ un tema che gli entra in casa e li mette in grossa difficoltà”. Così Elly Schlein a Metropolis a chi le chiede dei soli 21 scarto sul rinvio in commissione del salario minimo.