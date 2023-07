Salario minimo: Schlein, ‘sotto 9 euro l’ora è sfruttamento, non può essere legale’

Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Le opposizioni hanno unito le forze per proporvi una legge che fa due cose molto semplici: rafforza la contrattazione collettiva” e “stabilisce una soglia sotto la quale anche la contrattazione collettiva non può andare. Abbiamo individuato quella soglia a 9 euro l’ora. Al di sotto della quale è sfruttamento, non può e non deve essere legale”. Sotto la soglia di 9 euro l’ora si calpesta la dignità del lavoro, è sfruttamento. Non può essere legale”. Così Elly Schlein in commissione Lavoro alla Camera.