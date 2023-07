Salario minimo: Schlein, ‘sottrae terreno a ricattabilità mafie’**

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – Legalità e lotta per un salario dignitoso sono “strettamente connesse. Noi ci battiamo per rafforzare la contrattazione collettiva” ma diciamo che “sotto i 9 euro l’ora non è lavoro, è sfruttamento. La giustizia sociale è un terreno su cui lanciare un’offensiva alla mafie perchè sottrae terra alla ricattabilità su cui le mafie scommettono”. Così Elly Schlein al Tg1. “Oggi è la giornata dell’impegno” in ricordo della strage di via D’Amelio ma “deve essere un impegno quotidiano delle istituzioni e della società civile”.