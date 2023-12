Salario minimo: Schlen, ‘ve ne siete fregati delle 500mila firme degli italiani'(2)

Dicembre 5, 2023

(Adnkronos) – “Oggi con questa scelta -prosegue Schlein- affossate il salario minimo su cui abbiamo raccolto oltre 500mila firme, ve ne siete fregati, gli avete tolto pure il nome. Puntate a cancellarlo dalla memoria collettiva, a rimuoverlo dal dibattito pubblico, a degradarlo a un capriccio delle opposizioni. Avete scritto una delega dove non ce ne è traccia. Aiutatemi a spiegarlo agli italiani: voi oggi votate contro una legge che dice che sotto i 9 euro non è lavoro, è sfruttamento. Allora ditelo: a voi va bene lo sfruttamento”.

“La nostra legge come prima cosa rafforza la contrattazione collettiva, perché spazza via i contratti pirata, fatti per produrre precari. Nella vostra pericolosa delega invece eliminate i contratti comparativamente più rappresentativi e li sostituite con quelli più applicati: praticamente spalancate la porta ad altri contratti pirata. Andatelo a spiegare a chi lavora nella logistica, nei servizi, nella vigilanza. Andatelo a spiegare a chi vede l’Europa e vede il segno meno in Italia sul potere d’acquisto dei salari, degli stipendi e delle pensioni rispetto a Francia, Germania e Spagna. Andatelo a spiegare a chi contribuisce per l’85 per cento alle entrate fiscali del paese e poi si trova sbattuti in faccia 14 condoni costruiti su misura per gli amici degli amici”.

“Andategli a spiegare che non possono scioperare perché per voi il diritto di sciopero è un residuo dell’Ottocento, che non possono avere un contratto firmato dalle organizzazioni più rappresentative, che non possono avere una soglia di dignità sotto la quale la dignità del loro lavoro è calpestata. Andate a spiegare a un ragazzo di Napoli che è normale che la sua busta paga sarà meno pesante di quella di un suo collega a Torino. D’altra parte voi siete quelli dell’autonomia differenziata che spacca il paese, figuriamoci se vi fa paura riabilitare per legge le gabbie salariali!”.