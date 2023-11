Salario minimo: Scotto, ‘Calderone e Brunetta vengano in commissione prima del voto’

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Abbiamo bloccato per la seconda giornata la commissione. Le opposizioni unite hanno sventato di nuovo il tentativo di stravolgere la proposta di salario minimo trasformandola in una delega in bianco al Governo”. Così il capogruppo democratico in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.

“Abbiamo chiesto che prima di procedere martedì con una nuova convocazione della Commissione sul Salario minimo venga audita la Ministra Calderone ovvero colei che con un gentile concessione del Parlamento riceverà in regalo la delega. E anche del Presidente Brunetta sulla proposta specifica del contenuto della delega a nostro avviso molto diversa dal Report commissionato dal Governo al Cnel. Prima di procedere con il voto rivendichiamo il diritto di sapere come la pensano”.