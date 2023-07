Salario minimo: Scotto, ‘cogliere spiraglio Meloni, destra ritiri emendamento’

Luglio 22, 2023

Roma, 22 lug (Adnkronos) – “Dobbiamo cogliere, se è vero e se è fondato, questo spiraglio che Meloni sembra aprire sul salario minimo. Se vogliamo discutere sul salario minimo per legge, è necessario che la destra ritiri l’emendamento”. Lo ha detto Arturo Scotto, deputato e capogruppo del Partito democratico in commissione Lavoro della Camera, intervento agli Stati generali del socialismo italiano in corso di svolgimento a Roma.

“Non risponde nel merito, aprendo un tavolo di confronto, ma semplicemente cancellandolo – ha continuato l’esponente dem -. Questa battaglia è importante: io credo che il punto non sia solo la soglia da nove euro orari. L’Italia è il Paese che è andato indietro sui salari, del 3%. È il Paese in cui i processi di precarizzazione sono stati più potenti e insidiosi”.

“Un giovane che entra nel mercato di lavoro può avere una prospettiva di 10-15 anni di precariato, e non solo nel privato. Quando leggo che il ministro degli Esteri di questo Paese considera il salario minimo una roba da Unione Sovietica, siamo nella sfera delle falsificazioni, non solo delle stupidaggini. La Germania l’ha portato a 12 euro. L’articolo 36 della Costituzione dice che ai lavoratori va garantita una retribuzione che gli garantisca una vita dignitosa”, ha concluso Scotto.