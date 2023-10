Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Il governo dica se ritiene democratico, occidentale, civile che le persone in questo Paese lavorino sotto i 9 euro lordi l’ora. Il 17 ottobre in Parlamento dovranno dare una risposta alla nostra legge”. Lo dice Arturo Scotto, capogruppo del Partito democratico in commissione Lavoro alla Camera, parlando con i giornalisti davanti a piazza Montecitorio.