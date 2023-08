Agosto 9, 2023

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Le dichiarazioni di Giorgia Meloni dimostrano che non ha letto la nostra proposta. Il salario minimo va fatto per legge, nessuno deve lavorare sotto i 9 euro l’ora e la contrattazione collettiva va rafforzata. Questo c’è scritto nel testo e questo le ribadiremo con forza a Palazzo Chigi”. Così Arturo Scotto, capogruppo del Pd in commissione Lavoro della Camera.