Luglio 24, 2023

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni la smetta di giocare con la vita di tre milioni e mezzo di lavoratori poveri, sottopagati e sfruttati. La destra ritiri l’emendamento che cancella la nostra legge sul salario minimo, dopo di che ne discuteremo in Parlamento e nel Paese”. Lo ha detto Arturo Scotto, deputato e capogruppo del Partito democratico in commissione Lavoro, parlando con i giornalisti in merito alla proposta di legge sul salario minimo.