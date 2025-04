Salario minimo: Scotto (Pd), ‘va calendarizzato subito, di cosa ha paura Meloni?’

27 Aprile 2025

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “L’Eurostat conferma un dato già abbondantemente noto: il 10 per cento dei lavoratori a tempo pieno in Italia sono poveri. In alcuni casi poverissimi. Rispetto a Francia e Germania, dove le percentuali di povertà lavorativa sono nettamente inferiori, c’è un tabù che il governo Meloni non vuole rompere: si chiama salario minimo. Dopo due anni e mezzo di sabotaggio della proposta delle opposizioni chiediamo un ripensamento”. Così in una nota il deputato dem Arturo Scotto, capogruppo Pd in Commissione Lavoro, commentando i dati dell’Eurostat sulla povertà in Italia.

“Il no ideologico della destra a questa misura non solo non ha rilanciato una stagione di rinnovi contrattuali – sono quasi sette i milioni di lavoratori in attesa di rinnovo – ma ha allargato ulteriormente la fascia di occupati il cui potere d’acquisto è totalmente falcidiato. Chiediamo che il salario minimo torni di nuovo nell’agenda dibattito parlamentare: abbiamo raccolto oltre centomila firme come opposizioni per una legge di iniziativa parlamentare. E’ una vergogna che non sia stata ancora calendarizzata. Di cosa ha paura Giorgia Meloni?”.