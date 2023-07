Salario minimo: Serracchiani (Pd), ‘davvero Meloni vuole ignorare sfruttamento lavoratori?’

Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Se alla maggioranza e alla presidente Meloni non fosse ancora chiaro di cosa parliamo, quando parliamo di salario minimo, c’è oggi il caso di Mondialpol, messa sotto controllo giudiziario dalla Procura di Milano per caporalato. L’inchiesta sta facendo emergere casi di intermediazione illecita e il sistematico sfruttamento dei dipendenti portato avanti approfittando del loro stato di bisogno. C’è qualcosa di più urgente di cui un governo dovrebbe occuparsi, sapendo che queste pratiche riguardano circa tre milioni e mezzo di lavoratori in Italia? Davvero Meloni e il governo pensano di poter cancellare anche loro con un tratto di penna, così come hanno fatto con la proposta delle opposizioni sul salario minimo?”. Così in una nota Debora Serracchiani, deputata e membro della segreteria del Partito democratico.