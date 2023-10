Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “La povertà lavorativa è un problema vero e urgente. Per la Corte di cassazione il salario minimo serve, per l’Ocse è utile. C’è in quasi tutti i Paesi Ue. Per il governo Meloni è specchietto per allodole. Come diceva? Prima gli Italiani? Forse abbiamo sentito male”. Così su X Debora Serracchiani, deputata e componente della segreteria nazionale del Pd.