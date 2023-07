Salario minimo: Silvestri a Musumeci, ‘vero assistenzialismo sono vitalizi’

Luglio 21, 2023

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Le parole del ministro Musumeci, che definisce ‘assistenzialismo’ un salario minimo per milioni di lavoratrici e lavoratori sottopagati, non denotano solo un usa scarsa conoscenza del tema e quindi un uso del vocabolario del tutto improprio, ma sono a dir poco ridicole tenendo conto che grazie al Centrodestra sono stati reintrodotti i vitalizi per chi ha lavorato anche un solo anno in Parlamento. Se Musumeci sta cercando degli ‘assistiti’, guardi dentro casa sua. Fuori ci sono tanti cittadini che vorrebbero solo lavorare e vedere riconosciuti i propri sforzi”. Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.