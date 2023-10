Salario minimo: Silvestri (M5S), ‘Meloni schernisce 4 mln lavoratori’

Ottobre 12, 2023

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “I continui rinvii del governo Meloni sul salario minimo sono un vero e proprio scherno per 4 milioni di lavoratrici e lavoratori. Infatti mentre questo esecutivo pensa ai rave, a spalmare i debiti delle squadre di calcio della serie A indebitate e a fare favori alle banche con una tassa sugli extra-profitti “facoltativa”, milioni di cittadini non sanno come far fronte al caro vita. Meloni, Salvini e compagnia si prendano la responsabilità di dire che vogliono che questi lavoratori continuino a essere poveri e ricattabili”. Così Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S.